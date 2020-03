Amsterdam bezorgd over gevolgen coronacrisis voor bouwproductie

Het Amsterdamse stadsbestuur maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de woningbouwproductie. In een brief aan de gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en wethouders zich af of het bouwbedrijven lukt het bouwtempo van woningen in Amsterdam hoog te houden.

Zo krijgt de gemeente signalen binnen dat een deel van de bouwvakkers die afkomstig zijn uit het buitenland terugkeren naar hun land van herkomst. „Dit verhoogt het risico op vertraging bij bouwbedrijven die de afgelopen jaren hebben gekozen om personeel in te zetten uit bijvoorbeeld Midden-Europese landen”, schrijft het stadsbestuur.

Het college blijft bouwpartijen aansporen het tempo in de nieuwbouw te houden. Daarbij gelden natuurlijk wel alle gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.