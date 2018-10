Amsterdam betreurt faillissement ziekenhuis

De gemeente Amsterdam betreurt het faillissement van het MC Slotervaart. „De huidige patiënten van het MC Slotervaart moeten de zorg ontvangen die zij nodig hebben”, staat in een verklaring.

„Wij beseffen dat dit een ingrijpende situatie is voor de medewerkers van MC Slotervaart die hierdoor hun baan verliezen. Wij vinden het belangrijk dat deze medewerkers zo goed mogelijk worden begeleid naar ander werk, stage of opleidingsplaats.” De gemeente zet zich daar samen met andere betrokken partijen, zoals de andere Amsterdamse ziekenhuizen, de zorgaanbieders en het UWV voor in.

„MC Slotervaart vervulde ook een belangrijke, maatschappelijke functie in de stad”, aldus gemeente. „We stellen vast dat het faillissement onrust veroorzaakt. De gemeente en de partijen zullen er alles aan doen om de rust zo snel mogelijk terug te laten keren.”

Volgens de gemeente hebben alle betrokken partijen laten weten dat de continuïteit van zorg voor Amsterdammers voorop staat. „De verzekeraars en ziekenhuizen in de regio hebben afspraken gemaakt waardoor patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben en waarmee de continuïteit van zorg gerealiseerd is.”