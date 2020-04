Amsterdam beperkt toegang parken in mooi lenteweekend

In en rond Amsterdam neemt de veiligheidsregio maatregelen om met name zondag de vorming van grote groepen mensen te voorkomen. In het weekend wordt warm en zonnig weer verwacht.

Zondag wordt de toegang tot het Vondelpark gedoseerd bij de ingang. Mocht het toch te druk worden, dan wordt het park gesloten. Ook het Oosterpark, het Rembrandtpark, het Noorderpark en het Bloesempark in het Amsterdamse Bos worden actief gemonitord. Als er te veel mensen komen, gaan ze dicht.

De grachten en de vaarwegen in het Wallengebied worden afgesloten voor de pleziervaart. Sluizen en bruggen in de hele regio gaan alleen nog open voor de beroepsvaart. Wie het vaarverbod trotseert, kan rekenen op een boete.

Vanwege signalen van drukte door de vele wielrenners wordt er extra toezicht gehouden op de fietsroute Ronde Hoep. Op recreatie- en vakantieparken, kampeerterreinen, natuurgebieden en strandjes worden gemeenschappelijke toilet- en douchevoorzieningen gesloten.

Het kabinet riep eerder deze week mensen al op komend weekend zoveel mogelijk thuis te blijven, ondanks het verwachte mooie weer.