Amsterdam bekijkt maatregelen recent geweld

Amsterdam kijkt of er extra maatregelen nodig zijn naar aanleiding van de recente geweldsincidenten in de stad. In een verklaring schrijft burgemeester Femke Halsema namens de politie, het Openbaar Ministerie en stadsdeel Zuidoost de zorgen van de gemeenteraad over het vuurwapengeweld te delen. „Vanzelfsprekend wordt ook onderzocht of de verschillende schietpartijen en andere incidenten verband houden met elkaar.”

De gemeenteraad houdt op 5 september een debat over de incidenten. Halsema zegt voor die tijd de politieke partijen te informeren over „de korte- en langetermijnmaatregelen die de driehoek neemt om het geweld tegen te gaan”.

De hoofdstad werd de afgelopen week opgeschrikt door meerdere schietincidenten, waarvan meerdere in Zuidoost, in Geuzenveld en op IJburg. Ook werd er een handgranaat gevonden bij een woning in Zuidoost.