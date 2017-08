Amsterdam bekijkt extra maatregelen terreur

De terroristische aanslagen met voertuigen leiden ertoe dat Amsterdam onderzoek doet naar eventuele extra veiligheidsmaatregelen op drukke plekken in de stad. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inritten van de Kalverstraat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) met ondernemers na de recente aanslagen in Spanje.

Doordat terroristen steeds vaker gebruikmaken van een voertuig bij het plegen van een aanslag, neemt volgens burgemeester Eberhard van der Laan de „voorstelbaarheid dat dit ook in Amsterdam gebeurt verder toe”, schrijft hij aan de gemeenteraad. Dat leidt volgens hem begrijpelijkerwijs tot zorgen onder Amsterdammers en ondernemers, die de driehoek deelt.

De aanslagen met voertuigen maken volgens Van der Laan duidelijk dat alle drukke plekken in grote steden een voorstelbaar doelwit zijn, vooral als het plaatsen zijn van een internationaal symbolische waarde. Hij benadrukt echter dat er geen concrete informatie is over een aanslag en dat deze stap past in het huidige, substantiële dreigingsbeeld. De hoofdstad trof al eerder diverse zichtbare en onzichtbare maatregelen.

De driehoek kijkt naar drempelverhogende maar proportionele maatregelen, waarbij het normale leven zo veel mogelijk moet kunnen doorgaan. Het type kan per locatie verschillen. De komende weken wordt nader uitgewerkt welke locaties hiervoor in aanmerking komen. Overigens is volgens Van der Laan met extra maatregelen een aanslag nooit uit te sluiten. „Bovendien is het onmogelijk en onwenselijk om op alle drukke plekken dergelijke maatregelen te nemen, daardoor zou de stad verlamd raken.”

De ondernemers reageren verheugd op de uitkomst van het gesprek. „We gaan samen aan de slag, wat binnen een paar weken moet leiden tot concrete plannen voor het plaatsen van fysieke barrières.”