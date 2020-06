Amsterdam: begrotingstekort 261 miljoen euro door coronacrisis

De coronacrisis kan voor de gemeente Amsterdam leiden tot een begrotingstekort van 261 miljoen euro in 2020. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (Financien) in een zogenoemde Voorjaarsbrief op basis van „een eerste analyse”. Dit is het gevolg van verminderde inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting en parkeerinkomsten. Daarnaast zijn uitgaven gestegen omdat sommige instanties, zoals bijvoorbeeld de GGD, meer kosten hebben. Na 2020 kunnen de effecten aanhouden en leiden tot een begrotingstekort van minstens 200 miljoen euro per jaar.

Het beoogde begrotingstekort in 2020 kan de stad opvangen door een beroep te doen op de financiële reserve, zegt Everhardt in een toelichting. „Die is precies zo groot, dus in één klap weg”. In de jaren erna echter zal dat niet gaan. Everhardt verwacht dat het kabinet dan bijspringt om tekorten bij gemeenten te compenseren. Verder zal in de gemeente later dit jaar een debat plaatsvinden over financiële keuzes die in de toekomst gemaakt moeten worden.

Het beoogde tekort van 261 miljoen euro op een totale begroting van 6,3 miljard euro noemt Everhardt qua grootte „heel ernstig”.

Eind mei werd bekend dat het kabinet 566 miljoen euro vrijmaakt voor gemeenten in Nederland. Eerder al liet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weten dat te zien als „een eerste stap”. Halverwege juli wordt meer bekend over hoe Nederlandse gemeenten er financieel voor staan.

In de Voorjaarsbrief, die inzicht geeft in de begroting van dit jaar, staat verder onder meer dat de gemeente 5 miljoen euro beschikbaar stelt voor een verbouwing en renovatie van het Nationaal Holocaust Museum. Ook maakt de stad 2 miljoen euro extra vrij om het lerarentekort in het basisonderwijs tegen te gaan.