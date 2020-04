Amsterdam begint met gescheiden inzamelen gft-afval

In navolging van veel andere gemeenten gaat ook Amsterdam nu groenten-, fruit- en tuinafval (gft) apart inzamelen. Dat staat in een speciaal programma dat het stadsbestuur donderdag presenteert. De hoofdstad stopt vanaf volgend jaar met de gescheiden inzameling van plastic en drankkartons.

Amsterdam wil een circulaire afvalketen. Grondstoffen moeten duurzamer worden verwerkt door hergebruik, reparatie en recycling, aldus de gemeente. Ook op straat moet het schoner. Zo komen er meer ondergrondse voorzieningen om gemakkelijker afval (gescheiden) aan te bieden. De komende jaren plaatst de gemeente elk jaar 350 extra papier- en glasbakken. Dat is onder meer nodig door de enorme hoeveelheid extra karton die tegenwoordig vanwege onlinebestellingen wordt aangeboden.

„Amsterdam wordt een stad waar afval niet meer bestaat, maar grondstof is voor nieuwe producten”, zegt verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck. „Daarom is het belangrijk dat afval beter wordt gescheiden. Op die manier blijven waardevolle grondstoffen behouden. De komende jaren gaan we het daarom wijk voor wijk mogelijk maken om gft apart in te zamelen.”

De belangrijkste reden om te stoppen met het apart inzamelen van plastic en drankkartons, is dat zogenoemde nascheidingsinstallaties beter in staat zijn om plastic te scheiden dan Amsterdammers zelf.