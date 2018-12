Amsterdam begint campagne tegen overlast

Een reeks nieuwe maatregelen moet de overlast in de Amsterdamse binnenstad verder terugdringen. Burgemeester Femke Halsema maakte bekend dat op de Wallen een campagne begint die bezoekers moet wijzen op het alcoholverbod. Via posters, spandoeken en berichten op social media zal erop worden gewezen dat het in de roemruchte hoerenbuurt niet is toegestaan op straat alcohol te drinken.

Jaarlijks krijgen zo’n 2700 mensen hiervoor een boete. De politie en handhavers controleren de komende tijd extra op de naleving van het alcoholverbod.

Verder wil het stadsbestuur per 1 april groepsrondleidingen in de avonduren verbieden op de Wallen. Eerder dit jaar stelde de gemeente al regels in, onder meer over de grootte van de groepen, om overlast door die rondleidingen te beperken.

Daarnaast komen er volgend jaar op diverse plekken in de binnenstad ’s avonds en ’s nachts extra handhavers, die nauw samenwerken met de politie. Ook gaan er meer zogenoemde hosts de straat op. Zij hebben de taak mensen aan te spreken op hun gedrag en van informatie te voorzien. Ook moeten ze voetgangersstromen in goede banen leiden.

Verder wordt in 2019 gecontroleerd op het schenken van alcohol aan dronken personen. Ondernemers riskeren hiermee dat hun drankvergunning een week wordt ingetrokken.

Naast overlast van beschonken of luidruchtige bezoekers, grote groepen, luide muziek en toeterende taxi’s is er ook veel vervuiling. De gemeente zette eerder dit jaar extra veegploegen in, maar dat blijkt te duur om voort te zetten. Daarom eindigt deze aanpak binnenkort en worden andere oplossingen gezocht om het gebied schoon te houden.