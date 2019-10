Amsterdam: andere plek voor betoging Koerden

De demonstratie van Koerden die zaterdag staat gepland in Amsterdam, begint na overleg met de gemeente niet bij de Stopera maar bij het Vondelpark. Vanaf daar lopen de betogers naar het Museumplein. De organisator, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (Demned), verwacht dat een paar duizend mensen komen demonstreren tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syriƫ.

In samenspraak met de gemeente is een andere plek gekozen, omdat er gelijktijdig op dezelfde route in de hoofdstad een andere demonstratie plaatsvindt van Amsterdam Danst Ergens Voor (ADEV), die al twee maanden geleden is aangekondigd.

Afgelopen week waren er diverse demonstraties van Koerdische organisaties in het land. In Rotterdam kwamen woensdagavond Koerden in conflict met Turkse betogers die een tegendemonstratie hielden.