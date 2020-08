Amstelveense scholier mag later de klas in bij coronarisico

Een middelbare school in Amstelveen neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat leerlingen niet door volle gangen hoeven te lopen. Het Hermann Wesselink College geeft leerlingen uit een risicogroep voor corona de mogelijkheid om later de klas in te komen. Tijdens pauzes mogen ze in een lokaal blijven. In de klas kunnen ze een zo gunstig mogelijke plek krijgen. En als dat niet genoeg is en het „om medische redenen echt niet verstandig is om op school te komen”, kan de leerling online les krijgen. Mondkapjes worden niet verplicht.

De school begint komende maandag aan het nieuwe schooljaar, een week later dan gepland. De leiding wilde afgelopen maandag niet beginnen vanwege zorgen over de ventilatie in het gebouw. Het college zegt nu toestemming van de GGD te hebben gekregen om te starten. „De GGD heeft gezegd dat we met dit pakket aan maatregelen het nieuwe schooljaar kunnen starten. Het onderzoek naar ventilatie gaat nog verder, maar dat staat een begin van het schooljaar niet in de weg”, legt rector Bert Kozijn uit.

Het Hermann Wesseling College heeft ongeveer 1800 leerlingen voor de niveau’s mavo, havo, atheneum en gymnasium. Die krijgen les in één gebouw.