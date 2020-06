Amsta versoepelt bezoekregeling, gang naar rechter van de baan

De cliëntenraad van verpleeghuis Vondelstede in Amsterdam zien af van juridische stappen tegen de overkoepelende zorginstelling Amsta over het versoepelen van de bezoekregeling. Amsta heeft ingestemd met de eisen van de cliëntenraad.

Dat bevestigt advocaat Liesbeth Zegveld, die door de cliëntenraad was ingeschakeld, na berichtgeving door Nieuwsuur. Ze zegt dat Amsta op alle eisen voor een soepelere bezoekregeling ingaat. De cliëntenraad wilde onder meer dat bewoners toestemming zouden krijgen om meer familieleden met kind te ontvangen. Ook pleitte de cliëntenraad voor het afschaffen van de limiet die aan de duur van het bezoek was gesteld. Een andere wens was dat bewoners van Vondelstede bezoek in hun eigen appartement zouden mogen ontvangen, en niet alleen in een gemeenschappelijke ruimte. Ook moet de vaste mantelzorger onbeperkt toegang krijgen tot het appartement van de bewoner.