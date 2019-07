„Amputatie borsten bij kankergen niet onnodig”

Vrouwen met het beruchte borstkankergen BRCA2 die hun borsten preventief hebben laten verwijderen, hebben dat niet voor niets gedaan. Dat stelt Borstkankervereniging Nederland in reactie op studieresultaten die maandag naar buiten kwamen.

Volgens de vereniging zijn veel patiënten onnodig geschrokken van nieuws over een onderzoek door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daaruit bleek dat voor vrouwen met het BRCA2-gen de overlevingskansen vrijwel gelijk zijn, of zij nu kiezen voor een preventieve operatie of intensieve controle. Dat dit voor beide keuzes nauwelijks verschilt, zeggen medici volgens Borstkankervereniging Nederland al jaren. „De situatie voor vrouwen met een BRCA2-gen verandert door dit onderzoek dan ook niet.”

Nieuw is wel dat vrouwen met het erfelijke gen BRCA1 een iets hogere overlevingskans hebben als zij hun borsten uit voorzorg laten verwijderen. Maar dat verschil moet nog wel bevestigd worden door andere onderzoeken.

De vereniging voor borstkankerpatiënten betreurt het dat mensen het gevoel krijgen dat een operatie niet nodig zou zijn geweest. Veel vrouwen kiezen alsnog bewust voor de ingrijpende operatie, omdat ze dan niet te maken hebben met stress en onzekerheid van halfjaarlijkse controles. Maar ook om te voorkomen dat ze ziek worden. Vrouwen die kiezen voor screening krijgen namelijk veel vaker borstkanker dan vrouwen die kiezen voor amputatie.