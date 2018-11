Amper trek meer in sigaret na Stoptober

Hij mist de sigaret inmiddels niet meer. Na vier weken Stoptober is Stephen Philippi uit Son en Breugel (45) helemaal rookvrij.

Eind september startte de Brabander zijn strijd tegen de nicotine. Hij meldde zich aan voor Stoptober en raakte wekenlang geen sigaret aan. Aan het eind van de maand is hij tevreden over het resultaat.

„Ik heb helemaal niet meer gerookt. Ook ben ik dinsdag gestopt met de Nicotinell-pleisters, waarmee ik de nicotinebehoefte stapsgewijs afbouwde. Die pleisters moest ik om de dag vervangen, maar ik merkte dat ik dat ging vergeten. Het zat dus niet meer in mijn systeem.”

Philippi voelt zich lichamelijk stukken beter. „Ik heb geen last meer van de eerdere ontwenningsverschijnselen: zweten, hartkloppingen en een onrustig gevoel. Ook ben ik een stuk actiever. Als ik ’s ochtends wakker word, heb ik meteen zin om dingen te ondernemen. Bijvoorbeeld wandelen, vrienden opzoeken of een boek lezen. Ook merk ik dat ik meer lucht heb en meer smaak bij het eten.”

Compliment

De sigaret lijkt zijn aantrekkelijkheid voor Philippi inmiddels grotendeels te hebben verloren. „Heel soms komt het nog opborrelen. Feestjes en verjaardagen zijn voor mij nog steeds spannende momenten. Als mensen om me heen roken, ga ik bewust uit de rook staan. Maar ik kan wel aan het gesprek blijven deelnemen.”

De laatste twee weken zorgde de app van Stoptober voor de nodige motivatie. „Elke dag dat ik rookvrij was, kreeg ik een compliment. Na een aantal dagen werd ik beloond met een zogenaamde batch, bijvoorbeeld een poppetje met een spierbal dat je op je Facebook of Instagram kunt delen.”

Stoptober mag dan voorbij zijn, de app gaat door. „Die noemen ze ”Stop na tober”. Ik kan daarop precies zien hoeveel geld en sigaretten ik heb bespaard en met hoeveel dagen mijn levensduur is verlengd. In totaal heb ik 170 sigaretten laten liggen en 172 euro bespaard. Op jaarbasis is dat ruim 2000 euro. Dat bedrag zet ik apart, zodat ik het later kan gebruiken om mezelf iets cadeau te doen. Volgens de app zou ik zeven dagen langer leven.”

Examens

Raadt hij anderen Stoptober aan? „Op zich wel, maar je moet er volledig achter staan. Nicotinell-pleisters kunnen helpen om de behoefte aan nicotine gecontroleerd af te bouwen. Tijdens mijn eerste poging om te stoppen met roken gebruikte ik die pleisters niet. Het mislukte toen wellicht ook mede daardoor.”

Philippi is er vast van overtuigd dat hij rookvrij blijft. „Ik ga dit gewoon volhouden. Zaterdag heb ik de eerste examens voor mijn opleiding tot uitvaartbegeleider. Ik kan me veel beter concentreren op de leerstof.”

