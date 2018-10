Amper onderzoek naar bijstandsfraude Turken

Gemeenten doen nauwelijks onderzoek naar Turken die in Nederland van de bijstand leven, maar in Turkije een tweede huis bezitten. Dat meldt De Telegraaf op basis van eigen onderzoek in de zeventien gemeenten met relatief de meeste Turkse inwoners.

De Centrale Raad van Beroep bepaalde eerder deze maand dat gemeenten onderzoek mogen doen in Turkije zolang ook andere bevolkingsgroepen onder de loep worden genomen. Toch bestaat er volgens de krant weinig animo om fraudeurs harder aan te pakken. Schiedam, de gemeente met relatief de meeste Turkse inwoners, deed vanaf 2015 drie onderzoeken in Turkije. In Leerdam, waar veel Turken wonen, is er de afgelopen jaren geen enkel fraudeonderzoek gedaan.

Een medewerker van het commerciële Bureau Buitenland, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar vermogen in het buitenland, schat dat „20 tot 30 procent” van alle Turken in Nederland met een bijstandsuitkering fraudeert. Volgens de krant houden naar schatting houden 8.000 tot 12.000 Turken hun bezittingen verborgen.