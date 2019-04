„Amper beleid bij groei buurtpreventie burgers”

Gemeenten stimuleren buurtpreventie door burgers, maar weten vaak niet waarom. Het leidt regelmatig tot problemen, blijkt uit onderzoek van socioloog Vasco Lub van de Erasmus Universiteit, waar NRC donderdag over schrijft.

Het aantal buurtappgroepen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hoewel veel gemeenten de groei van buurtpreventie actief stimuleren, ontwikkelen ze volgens het onderzoek nauwelijks beleid op dat gebied. In een op de vijf gemeenten leidt de burgercontrolecultuur via buurtapps tot problemen.

Door een overdaad aan meldingen worden ambtenaren en politiemensen overvraagd. Ook een doorgeslagen controlecultuur waarin burgers elkaar wantrouwen en voor eigen rechter spelen, zijn een probleem.

Twee op de drie gemeenten stimuleert buurtpreventie actief. Waarom, konden ambtenaren meestal niet duidelijk maken. Van de 187 gemeenten waar buurtpreventie is, hebben 109 er niets over vastgelegd.

„Het is vaak een doel op zich: hoe meer buurtpreventie, hoe beter. Zonder dat echt is nagedacht wat ze met welke variant willen bereiken. En zelfs als er iets is vastgelegd, dan is dat minimaal. Meestal wordt er alleen gemeld: we hebben het. Er staat vrijwel nooit in wat de reden is en welke strategie wordt gevolgd,” zegt Lub.