Amnesty afwachtend over stoppen met stokslagen in Saudi-Arabië

Dat Saudi-Arabië stopt met zweep- en stokslagen bij veroordeelden is een „klein stapje” in de goede richting. „Maar Saudi-Arabië neemt wel meer stapjes, vooral als pr, en die blijken dan later niet zoveel te betekenen”, reageert een woordvoerder van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie is bijvoorbeeld benieuwd of de maatregel ook geldt voor politieke gevangenen.

„Saudi-Arabië staat wereldwijd samen met China en Iran overigens nog steeds in de top drie van landen met het hoogste aantal doodstraffen”, zegt de woordvoerder. „En dat neemt alleen maar toe.” In het eigen jaarrapport over 2019 meldde de organisatie deze week nog dat er in Saudi-Arabië 184 executies zijn uitgevoerd, tegen 149 een jaar eerder.

Het land werkt in het buitenland aan zijn imago, stelt Amnesty, en heeft de laatste jaren bijvoorbeeld vrouwen meer ruimte gegeven. „We zijn nu dus gematigd positief. En als het betekent dat álle gewetens- en politieke gevangenen nu ook geen stok- en zweepslagen meer krijgen, dan zijn we blij. Maar dat is ons dus nog allemaal niet duidelijk.”

Persbureau Reuters meldde vrijdagavond op basis van rechtbankdocumenten dat Saudi-Arabië stopt met geseling als vorm van straf. Deze methode wordt omgezet in gevangenisstraffen en/of boetes. Andere vormen van lijfelijke straffen, zoals amputatie of onthoofding, lijken niet te zijn uitgebannen.