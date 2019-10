Ammerlaan naar Singel Uitgeverijen

De bekende uitgever Robbert Ammerlaan gaat werken voor Singel Uitgeverijen in Amsterdam. Ammerlaan was eerder directeur/uitgever van De Bezige Bij, Ambo/Anthos en Unieboek. Na zijn afscheid van De Bezige Bij richtte hij uitgeverij Hollands Diep op, maar met zijn werkzaamheden voor deze organisatie stopte hij afgelopen zomer wegens het bereiken van de 75-jarige leeftijd.

Hij kan de wereld van boeken en uitgevers echter bar slecht missen. Ammerlaan, die meerdere non-fictie boeken schreef waaronder een biografie van Harry Mulisch, bezorgt Singel nu onder meer de auteurs John Irving en Graham Swift. Ammerlaan zal jaarlijks een beperkt aantal titels aan het fonds van Singel toevoegen.

„Singel Uitgeverijen is een jong bedrijf, maar geworteld in een lange, indrukwekkende uitgeefgeschiedenis en -cultuur. Een ambitieuze, kwaliteitsbewuste, onafhankelijke uitgeverij. Het is een voorrecht en een plezier om daaraan bij te dragen”, verkneukelt Ammerlaan zich.