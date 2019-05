Amersfoort wil verbod op magneetvissen

De gemeente Amersfoort wil een verbod instellen op magneetvissen. Dat maakte de gemeente vrijdag bekend nadat er voor de tweede keer binnen een week tijd op deze manier een granaat uit het water was gehaald.

Magneetvissers zoeken met een sterke magneet aan een touw naar metalen objecten op de bodem van bijvoorbeeld grachten of vaarten. Daarbij vinden ze regelmatig explosieven, voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Maandag haalde een visser op deze manier een anti-tankgranaat naar boven. Vrijdag werd er een opnieuw een granaat uit het water getrokken. Reden voor de gemeente om maatregelen te nemen.

"Magneetvissen is gevaarlijk en we adviseren dit niet te doen", laat Amersfoort weten. "We werken op dit moment aan het aanpassen van de regelgeving om dat verbod mogelijk te maken."