Amersfoort huldigt ‘verloren zoon’ Van Wittel

De Amersfoortse musea Kunsthal KAdE en Flehite laten volgend jaar uitbundig hun licht schijnen over het werk van de Nederlandse kunstenaar Caspar Adriaensz. van Wittel ofwel Gaspare Vanvitelli (1653-1736), die destijds naam maakte in zijn tweede vaderland Italië. Hij schilderde het Rome, Napels en Venetië van zijn tijd tot in de kleinste details en zou Italiaanse schilders van stadsgezichten ook hebben beïnvloed, onder wie zelfs Canaletto.

Zijn meeste werk bevindt zich in Italiaanse, Engelse en Spaanse collecties, maar met de tentoonstelling MAESTRO VAN WITTEL - Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht verandert dat in elk geval voor de periode van 26 januari tot en met 5 mei. Dan laten de musea zijn werk samen in KAdE zien.

Van Wittel werd geboren in Amersfoort. „Het voelt alsof er een vergeten zoon terugkeert in Amersfoort”, zegt Robbert Roos, directeur van Kunsthal KAdE. In de tentoonstelling in Kunsthal KAdE komt volgens hem het hele verhaal van Van Wittel aan bod. „De plekken die hij schilderde, de stijl die hij ontwikkelde, zijn Nederlandse wortels, zijn adellijke opdrachtgevers en zijn onmiskenbare invloed in Italië.”

Voor de tentoonstelling komen circa 45 schilderijen en gouaches en circa dertig tekeningen van Van Wittel naar Nederland uit Italiaanse, Engelse, Spaanse, Duitse en Franse collecties. Fotograaf Hans Wilschut legt de plekken in Rome, Napels, Venetië èn Amersfoort vast die Van Wittel veelvuldig schilderde.