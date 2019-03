Amersfoort gaat Oranjes verhalen vertellen

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heeft maandag een deel van het programma gepresenteerd van de festiviteiten op Koningsdag. De koninklijke familie viert dit jaar het feest in zijn gemeente mee. De Oranjes worden onder het motto ‘Wij, Amersfoort’ als in een boek vol verhalen meegenomen langs Amersfoort en de omliggende gemeenten, zo vertelde Bolsius.

Op verschillende halteplaatsen staan verhalenvertellers. Die hebben een divers verhaal, zei de burgemeester tijdens een persbijeenkomst in de Mariënhof, waar op 27 april de twee uur durende rondgang door Amersfoort begint. Er werden vierhonderd ideeën aangedragen voor het programma. Maar net als in voorgaande jaren was het schipperen met ruimte en tijd, omdat gezien het wandeltempo maar iets meer dan een kilometer kan worden afgelegd.

In het programma is onder meer ruimte voor een presentatie van alle 120 in de stad wonende nationaliteiten en een muzikale afsluiting op het Eemplein. Amersfoort heeft de kosten van Koningsdag op ruim een miljoen euro begroot.