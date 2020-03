Amerikanen willen terug naar huis

Hoewel het inreisverbod in de Verenigde Staten niet geldt voor Amerikaanse reizigers, zijn er op Schiphol toch Amerikanen die direct terug willen naar huis. Zoals drie passagiers die donderdagochtend net zijn aangekomen voor een lang weekend in Amsterdam. „Ook al zijn we ingezetenen van Amerika, we willen het risico niet nemen dat we toch niet terug kunnen”, zegt Carin Reynolds die met haar man en een goede vriend een roei-evenement op de Amstel zou bijwonen.

Ze staan in de rij van het servicepunt van KLM en hebben net een flesje ontsmettende handgel laten rondgaan. „We hoorden het nieuws tijdens onze vlucht”, zegt vriend Mike Totte. Ze durven er niet op te vertrouwen dat ze maandag zoals gepland terug naar huis kunnen. „Wat vandaag is, kan morgen weer anders zijn.”

De drie zijn overigens niet de enigen die naar huis willen. „Andere vrienden gaan ook terug”, weet Reynolds.

Jacob Evans uit het Amerikaanse Utah en zijn vriend ontwaakten donderdagochtend in hun Amsterdamse hotel met het bericht van Trump. Na het zien van de videoboodschap van het Witte Huis besloten ze meteen hun spullen te pakken en naar Schiphol te gaan, om te kijken of ze in plaats van zaterdag nu al kunnen terugkeren. Hun verblijf in Nederland, onderdeel van een Europese trip, duurde precies een nacht, want op de luchthaven blijkt dat ze nog net mee kunnen met de vlucht van 11.15 uur naar Salt Lake City.

Evans wil zich niet uitlaten over wat hij vindt van het inreisverbod naar aanleiding van het coronavirus. „Mijn belangrijkste zorg is nu vooral om naar huis te komen.”

Ook Tal Howard en zijn dochter durven het risico niet te nemen om te wachten tot hun geplande terugvlucht op zaterdag. Ze hopen donderdag nog terug te kunnen vliegen naar Chicago en Boston, voordat er volgens Howard „nog meer verwarring en onzekerheid ontstaat” door het „plotselinge” besluit van Trump.

Op de luchthaven lopen flink wat - veelal Aziatische - reizigers met mondkapjes, sommigen met duikbril om zich te beschermen tegen het coronavirus.