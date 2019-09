Amerikanen dankbaar voor herdenkingen

Amerika is dankbaar dat Nederland al 75 jaar lang herdenkt dat de geallieerden het land hebben bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. „Herdenken leert generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt dat je verantwoordelijk bent voor het behouden van vrijheid, die ten koste van vele slachtoffers is veroverd. Die boodschap doorgeven is de grootste dank die aan de slachtoffers gebracht kan worden”, zei de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra vrijdag in Oosterhout bij Nijmegen.

In Oosterhout herdacht een grote menigte de Waaloversteek, vrijdag precies 75 jaar geleden. De Amerikaanse 82nd Airborne Division stak op die dag in canvas bootjes de Waal over, omdat het vanuit de stad onmogelijk bleek om de Duitsers op de Waalbrug te verslaan. Vanaf de Oosterhoutse kant lukte het wel. „Een van de dapperste acties van de hele oorlog”, aldus de Amerikaanse generaal Richard C. Clarke vrijdag.

