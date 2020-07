Amerikaanse verdachte misbruik 12-jarige Rotterdam in beroep

De Amerikaan James B., veroordeeld voor het misbruiken van een 12-jarig meisje in Rotterdam, heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn vonnis. Dat zegt zijn advocaat Tjalling van der Goot. De rechtbank in Rotterdam legde hem op 2 juli dertig maanden cel op. Wegens zijn ernstige ziekte heeft de rechtbank hem eerder geschorst uit voorarrest. B. kon vervolgens terugkeren naar de VS.

James B. (50) kwam eind juni vorig jaar op Schiphol aan en reisde door naar Rotterdam, waar hij het meisje ontmoette op het station. Hij gaf haar de sleutel van een hotelkamer in het Hilton, waar zij vervolgens twee dagen verbleven. Voor het vermiste meisje werd een Amber Alert uitgedaan. Na het Amber Alert trof de politie het tweetal goeddeels ontkleed in de hotelkamer aan.

B. heeft het misbruik altijd ontkend. Hij kende het meisje naar eigen zeggen al maanden van een online paardenspel, dat zijn dochter ook speelde. De dochter van B. en haar moeder wonen in Nederland.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist. De rechtbank hield rekening met de ziekte van B. en vonniste daarom lager. De rechtbank vond het wel noodzakelijk een hogere straf op te leggen dan het jaar dat de man in voorarrest heeft gezeten.

Advocaat Van der Goot zegt dat de rechtbank de schorsing van het voorarrest niet heeft opgeheven en dat B. daarom vooralsnog in de VS kan blijven. Volgens de raadsman is de man niet in staat een celstraf te ondergaan. Het vonnis heeft in zijn ogen daarom een „grote symbolische waarde”.