Amerikaanse stierkikker weg uit Nederland

De Amerikaanse stierkikker, ook wel Amerikaanse brulkikker genoemd, is in 2018 in Nederland niet meer waargenomen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Een uitroeiingsactie van de schadelijke kikkersoort in de jaren 2010-2015 in het Limburgse Baarlo is daarmee succesvol afgerond, zegt de NVWA. De stierkikker is een ongewenste exoot, want hij eet allerlei inheemse waterdieren op en verspreidt een schimmel, die dodelijk is voor de meeste amfibieën.

De stierkikker is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw als vijverdier in West-Europa ingevoerd, maar dat werd verboden toen bleek dat de forse kikker het ecologische evenwicht verstoorde en zich ook nog eens snel voortplantte. De kikker staat op de Europese lijst van schadelijke invasieve exoten en mag daardoor niet meer worden verhandeld.

Langs de grens tussen Noord-Brabant en Vlaanderen blijft volgens de NVWA waakzaamheid geboden. De populatie in Vlaanderen is ondanks de bestrijdingsmaatregelen die daar zijn uitgevoerd nog niet uitgeroeid. Hierdoor blijft het mogelijk dat de Amerikaanse stierkikker zich opnieuw in Nederland vestigt.