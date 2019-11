Amerikaanse scholieren bezoeken oorlogsgebied

Amerikaanse scholieren plaatsen donderdag, vrijdag en zaterdag schildjes op belangrijke plekken waar de geallieerden in Nederland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. De schildjes zijn ontworpen door de beroemde architect Daniel Libeskind. Ze markeren een langeafstandswandeling van Zuid-Engeland naar Berlijn, de Liberation Route Europe. Die gaat in mei 2020 open.

De scholieren zijn tussen de 16 en 18 jaar oud en komen uit diverse Amerikaanse staten. Ze bezoeken onder andere het Anne Frank Huis, de slagvelden in Brabant en rond Nijmegen en het Amerikaanse ereveld in Margraten. De groep gaat ook naar het Duitse ereveld in het Limburgse Ysselsteyn. Het bezoek wordt zaterdag afgesloten met een Sunset March, de dagelijkse herdenkingswandeling over een brug over de Waal bij Nijmegen.

De Liberation Route Europe is ontwikkeld met wandelorganisaties uit alle betrokken landen. De route voert langs de Normandische stranden, de Belgische Ardennen, het zuidoosten van Nederland en door Duitsland naar Berlijn. De hele wandeling beslaat ruim 3000 kilometer. Onderweg is er veel aandacht voor de Europese eenwording en de vrijheid, die nu al 75 jaar voortduurt.