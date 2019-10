Amerikaanse ontuchtverdachte voor de rechter

De 50-jarige Amerikaan die wordt verdacht van het plegen van ontucht met een 12-jarige Rotterdamse scholiere, moet woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat om een voorbereidende zitting, de zaak tegen de man wordt nog niet inhoudelijk behandeld door de rechtbank in Rotterdam.

James B. wordt behalve van ontucht beschuldigd van onttrekking aan het wettig gezag van een minderjarige. Het meisje vertrok op 27 juni van school en verdween spoorloos, waarop de politie een AMBER Alert uitgaf. Ze werd een dag later met de Amerikaan in een hotel in Rotterdam aangetroffen.

Mogelijk had de man via internet contact gelegd met het meisje. Volgens diverse media was het meisje een vriendinnetje van de dochter van B.

B. zal woensdag in de rechtszaal verschijnen, verwacht zijn advocaat. De zitting gaat alleen over de verlenging van het voorarrest van B. Op 5 december volgt een zogeheten regiezitting, waarin onderzoekswensen van B. en zijn raadsman zullen worden besproken.