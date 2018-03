Amerikaanse fotograaf wint Foam Paul Huf Award

De Amerikaanse fotograaf Daniel Shea heeft de twaalfde Foam Paul Huf Award gewonnen. Een internationale jury koos hem uit honderd genomineerden, afkomstig uit twintig landen. Shea (1985) wint een geldbedrag van 20.000 euro en een tentoonstelling in het Amsterdamse fotografiemuseum Foam.

De prijs is bedoeld voor jonge fotografen tot 35 jaar. Volgens de jury maakt de kwaliteit en consistentie van Shea’s werk grote indruk. „Shea gebruikt uiteenlopende visuele middelen om de complexiteit en dubbelzinnigheid van stedelijke ontwikkelingen in zijn woonplaats New York te onderzoeken”, concluderen de beoordelaars. „Hij put uit zijn ervaring als commercieel fotograaf om ons een verleidelijke en verontrustende wereld van beton, staal en glas te presenteren die de grenzen van feit en fictie overstijgt.”

Volgens Foam-directeur Marloes Krijnen was het werk van de genomineerden dit jaar van een „ongelooflijk hoge kwaliteit”. De solotentoonstelling van de winnaar is dit najaar te zien in het museum.

De prijs is vernoemd naar de Nederlandse fotograaf Paul Huf (1924-2002), die bekendstond vanwege zijn vernieuwende manier van fotograferen en een belangrijke ambassadeur was voor de oprichting van Foam.