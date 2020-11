Amerikaanse ambassadeur woont verkiezingsonbijt bij vanuit VS

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra woont het traditionele verkiezingsontbijt van de ambassade woensdagochtend bij middels een livestream. Hoekstra is namelijk niet in Nederland maar in de stad Holland, in Michigan.

„De ambassadeur was sinds februari niet thuis geweest”, laat een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Wassenaar weten. „Hij wil nu thuis zijn, onder meer om Thanksgiving te vieren.” Hoekstra blijft volgens de woordvoerder in totaal vijf weken in de VS.

Het verkiezingsontbijt wordt normaal gehouden in het Scheveningse Kurhaus. Dit jaar is het evenement vanwege de coronapandemie verplaatst naar perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens het ontbijt beschouwen politici en deskundigen de eerste uitslagen van de verkiezingen.