Amerikaanse ambassadeur legt krans op militaire begraafplaats Opijnen

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, reisde maandag langs zes locaties in Nederland om Amerikaanse doden uit de Tweede Wereldoorlog te gedenken.

Bij acht graven van Amerikaanse militairen naast de hervormde kerk in het Gelderse Opijnen legde hij een krans. De acht militairen kwamen om het leven toen hun B-17-bommenwerper op 30 juli 1943 in de omgeving neerstortte. De bevolking van Opijnen draagt al ruim 75 jaar zorg voor de graven. Hoekstra is de eerste Amerikaanse ambassadeur in Nederland die zijn landgenoten in Opijnen eer betoonde.