Amerikaanse ambassadeur krijgt gevoelige vraag over Trump op Driestar

Heeft president Trump connecties met de Russen, wil de 15-jarige scholier Harm de Korte uit A3b weten. „Nee”, antwoordt Pete Hoekstra, „en ze hielpen hem ook niet aan de verkiezingsoverwinning.”

De pr-dame van de Amerikaanse ambassade kijkt maandagmorgen verrast op in de aula van het Driestar College in Gouda. Een heel direct antwoord van de Amerikaanse ambassadeur op een politiek gevoelige vraag. „Ik had niet verwacht dat de scholieren zulke kwesties zouden aanroeren”, zegt ze even later.

Hoekstra nodigt na de week-opening –waarbij Amazing Grace wordt gezongen en hij de scholieren meegeeft dat „God een plan met ieder van hen heeft”– klas A3b van het Driestar College zelf uit om hem vragen te stellen.

De eerste gaat over een nucleaire bom in Iran, de tweede over het verschil tussen Amerika en Nederland („de afstanden hier zijn zo veel kleiner”) en nummer drie dus over de Russen.

Christelijk burgerschap

Directielid De Kloe van het Driestar College glimlacht tevreden. „We zijn een christelijke school, starten iedere dag met de Bijbel. Maar onze leerlingen staan midden in de maatschappij. We noemen dat christelijk burgerschap. En ja, ook zaken zoals abortus en euthanasie komen tijdens de lessen aan de orde.”

In Gouda maakt Hoekstra, goed vier maanden ambassadeur in Nederland, kennis met het reformatorisch onderwijs. Dit op uitnodiging van de Transatlantic Christian Council die de „excellent schools” graag onder de aandacht van de Amerikanen brengt.

Hogeschool

Na het bezoek aan het Driestar College, een volledig door de overheid bekostigde school met 4000 leerlingen, wandelt Hoekstra naar het gebouw van Driestar hogeschool met 1300 studenten.

Tijdens de weekopening zingt de in Groningen geboren Amerikaan een psalm mee. Derdejaarspabostudent Nathilde Groenendijk vertelt op zijn vraag dat ze 1900 euro collegegeld per jaar betaalt.

Hoekstra lijkt verbaasd: „Dan is hier studeren en ieder weekend naar huis vliegen goedkoper voor Amerikaanse jongeren dan thuis naar een universiteit gaan.”

Onderwijsvrijheid is een groot goed in Nederland, weet de ambassadeur. „Al honderd jaar.”

Moslimscholen

Maar, zo vraagt hij zich af, als moslimscholen onder een vergrootglas liggen vanwege soms extremistische denkbeelden, hoelang houden christelijke scholen hun vrijheid dan nog?

Pieter Moens, directeur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, reageert door te zeggen dat de opkomst van moslimscholen zorgt voor „stress in de politiek.” Tegelijk noemt hij de genderdiscussie en homoseksualiteit „ons grootste probleem voor de komende jaren.”

Hoekstra zegt zich te verbazen over het feit dat natiestaat Nederland verworvenheden uitlevert aan Europa. „Brussel is intimiderender tegenover Nederland dan Washington DC dat ooit tegenover mijn thuisstaat Michigan was.” Zijn gastheren knikken instemmend.