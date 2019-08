Amerikaanse ambassadeur fietst Hell’s Highway

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra stapt eind deze maand op de fiets om twee stukken van de geallieerde bevrijdingsroute Hell’s Highway af te leggen. Hoekstra krijgt gezelschap van ambassadeurs en diplomaten uit onder andere Nieuw-Zeeland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, aldus Liberation Route Europe die de tocht heeft georganiseerd.

Hell’s Highway voert vanaf de Belgische grens door Brabant naar Nijmegen. Het is de route die de geallieerden aflegden tijdens de bevrijdingsoperatie Market Garden, in september 75 jaar geleden. De naam herinnert aan de hevige gevechten tegen de Duitse bezetters onderweg.

De ambassadeurs en diplomaten zien hun fietstocht op 29 augustus als een eerbetoon aan de geallieerde strijders. Ook willen zij laten zien dat vrijheid „een voortdurende inspanning” vereist.

Hoekstra en zijn collega’s beginnen bij Nationaal Monument Kamp Vught, in de Tweede Wereldoorlog concentratiekamp Herzogenbusch. Na een rit door Brabant reizen ze gemotoriseerd naar het Gelderse Groesbeek. Daar stappen ze weer op de fiets om naar Nijmegen te trappen. Deze streek was van september 1944 tot het eind van de oorlog frontgebied. In Nijmegen loopt het gezelschap ’s avonds de Sunset March, het dagelijkse eerbetoon aan de gesneuvelde geallieerde militairen over een brug over de Waal.

Hell’s Highway krijgt in de week van 16 tot 22 september opnieuw aandacht, als een colonne van 250 historische militaire voertuigen de geallieerde opmars opnieuw aflegt onder aanvoering van het dertigste Britse legerkorps. Deze Liberation Task Force met onder andere twintig tanks slaat onderweg driemaal originele kampementen op. Een hoogtepunt van de tocht is de aankomst in Nijmegen op 22 september. Op de Waalkade in die stad slaan 650 deelnemers aan de tocht hun kamp op.