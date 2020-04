Amerikaanse ambassadeur: China niet eerlijk over coronavirus

China heeft de wereld geen betrouwbare data verstrekt sinds het uitbreken van het coronavirus. De Chinezen schieten nog steeds tekort in openheid over de werkelijke aantallen besmettingen. Dat stelt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, in een interview met het AD.

Volgens Hoekstra hebben de besmettingsprognoses van zowel de Amerikaanse specialisten als die van het Nederlandse RIVM te lijden onder Chinese manipulatie van statistieken van besmettingen en slachtoffers. De ontwikkelingen in Italië en Spanje geven volgens hem een realistischer beeld dan de officiële Chinese besmettingstrends. „We willen precies begrijpen wat er gebeurt en delen alle informatie. Wij zijn onderling heel transparant, ook naar onze burgers. Van China kregen we niet meteen die transparantie”, aldus Hoekstra. „Toen wij voor het eerst hoorden over dit virus hebben we aangeboden specialisten te sturen. Die hulp werd afgeslagen. Daarna werden Amerikaanse journalisten het land uitgeschopt.”

Hoekstra neemt het de Chinezen kwalijk dat er nu sprake is van een wereldwijde pandemie. „De wereld had hier veel efficiënter op kunnen reageren als China transparanter was geweest.”