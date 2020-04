Amerikaans zorgpersoneel landt op Curaçao en Aruba

Op Curaçao zijn donderdag 81 personen geland die ingezet kunnen worden als zorgpersoneel. Het gaat om Amerikaanse intensivisten, verplegers en paramedici, gespecialiseerd in intensieve zorg. Op Aruba landden donderdag 21 personen. Dertig medische professionals uit Amerika zijn al sinds begin april aan het werk in Sint-Maarten.

Ze worden allemaal betaald door Nederland om in de ziekenhuizen te helpen bij de behandeling van coronapatiënten en blijven voor een periode van ten minste 45 dagen. Dat kan met nog eens 45 dagen worden verlengd als de situatie daar om vraagt. Na aankomst is de groep op Curaçao en Aruba voor 14 dagen in quarantaine gegaan.

De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth is blij met de komst van de medische hulp. Op Curaçao staat het aantal besmettingen al tien dagen op veertien; er is op 18 maart één coronadode gevallen, een toerist uit Nederland. „Het lijkt nu goed te gaan, maar we moeten voorbereid zijn op een eventuele uitbraak.”

Aruba en Sint-Maarten kennen meer problemen. Op Aruba zijn er honderd besmettingsgevallen geregistreerd en zijn twee personen overleden. Op Sint-Maarten zijn er 73 registraties en vielen er twaalf coronadoden.