Amerikaans stel mijdt rechtbank in zaak-Smit

Het is lastig om het Amerikaanse echtpaar bij wie de Nederlandse Ivana Smit vlak voor haar dodelijke val in Maleisië was, te dwingen naar de rechtbank in Kuala Lumpur te komen. Het stel heeft via zijn advocaat laten weten woensdag niet naar de zitting te komen, waarvoor zij als getuigen waren opgeroepen in verband met de dood van Smit.

Het is niet duidelijk waar de twee nu zijn, maar ze zijn niet in Maleisië. De rechter kan een aanhoudingsbevel uitvaardigen als zij vindt dat hun verklaringen onmisbaar zijn in de procedure. Alleen leveren de Verenigde Staten geen burgers uit, stelt advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat. De twee zijn bovendien geen verdachten maar alleen getuigen.

De Maleisische rechtbank ondervraagt deze maand allerlei betrokkenen om te achterhalen of de dood van Smit al dan niet een misdrijf is. Ze worden onder ede gehoord. Daaruit kwam al naar voren dat het appartement waar de achttienjarige Smit veertien verdiepingen naar beneden viel, kort daarna is schoongemaakt. Dat gebeurde op verzoek van de Amerikaanse vrouw, nog voordat de technische recherche onderzoek deed. Dat heeft zowel de schoonmaakster als de huismeester verklaard.

Diekstra noemt het politieonderzoek een aanfluiting. „Hoe kan een schoonmaakster toegang hebben gekregen tot het appartement terwijl er nog een sporenonderzoek diende plaats te vinden?” De huismeester meldde bovendien dat zij geluiden had gehoord in het appartement van de Amerikanen, toen ze aanklopte. De twee hebben zelf eerder gezegd dat ze sliepen en later door de politie werden gewekt nadat Smit beneden was gevonden.

Diekstra vindt dat de zaak schreeuwt om uitleg. Hij kan zich niet voorstellen dat de Maleisische rechter zich neerlegt bij de afzegging. De ouders, grootouders en vrienden van Smit komen later deze week voor de rechtbank in de Maleisische hoofdstad.

De familie gelooft niet dat de dood van Ivana een ongeluk was. De Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot zei eerder dat hij aanwijzingen heeft gevonden die erop kunnen duiden dat zij mogelijk al voor haar val was overleden. Mogelijk komt Van de Goot ook nog aan bod in Kuala Lumpur.