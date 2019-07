Amerikaan onder meer verdacht van ontucht

De 49-jarige Amerikaan die vrijdag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de vermissing van een 12-jarige Rotterdamse scholiere, wordt verdacht van ontucht en onttrekking aan wettig gezag. Dat meldde het Openbaar Ministerie maandag. De rechter-commissaris bepaalde dat de verdachte veertien dagen langer moet blijven vastzitten.

Wegens de verdwijning van de scholiere werd in de nacht van donderdag op vrijdag een AMBER Alert gegeven. De Amerikaan en het meisje werden vrijdagavond aangetroffen in een hotel in Rotterdam. De Amerikaan werd aangehouden. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Justitie onderzoekt wat er precies is gebeurd met het meisje tussen het tijdstip dat ze verdween en het moment dat ze werd aangetroffen in een hotel in Rotterdam. Ook onderzoekt de politie, zowel in Nederland als de VS, hoe de Amerikaan met het 12-jarig meisje in contact is gekomen en wat dit contact inhield.