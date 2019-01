Ameland: succesvolle opruimactie rommel

Toeristen, eilandbewoners, loonbedrijven en medewerkers van de gemeente Ameland hebben een groot deel van het Amelandse strand opgeruimd. Over een lengte van ruim 8 kilometer werd het strand ontdaan van de rommel uit de overboord geslagen containers, meldt de gemeente.

In totaal werd donderdag ruim 200 ton afval opgeruimd. Het strand van Ameland lag vol met schoenen, meubels, auto-onderdelen, matrassen, piepschuim en andere rommel.

„Honderden mensen hebben verspreid over de dag meegeholpen om het afval te verzamelen. Daarnaast hebben we groot materieel ingezet van de gemeente en loonbedrijven”, zegt een tevreden burgemeester Gerard van Klaveren. Hij vreest wel dat na het hoogwater het strand opnieuw bevuild zal zijn omdat nog veel containers in zee liggen. Vrijdagochtend laat de gemeente weten of de schoonmaakactie wordt hervat.

In totaal zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 270 containers overboord geslagen van de MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, dat ten noorden van de Waddeneilanden voer.