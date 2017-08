„Ambulances niet voldoende uitgerust voor aanslagen”

Ambulancepersoneel is bezorgd omdat ambulances bij een eventuele aanslag niet optimaal zijn voorbereid. Dat meldden FNV en CNV Ambulancezorg woensdagmorgen voor Business News Radio (BNR).

Het gaat onder meer om extra middelen op de ambulance, zoals speciale terreurkits met tourniquets voor het afbinden van bloedingen. Opvallend was dat bij eerdere aanslagen in Europa ambulancepersoneel bij terugkeer in de kazerne massaal de broekriem kwijt was, die ze hadden gebruikt om bloedingen te stelpen.

Gifgasaanval

Ook is de vraag welke middelen het personeel meekrijgt om zichzelf te beschermen, bijvoorbeeld als sprake is van een gifgasaanval, zei Fred Seifert van FNV Ambulancezorg woensdagmorgen tegen BNR. „Personeel moet veilig zijn werk kunnen doen, dus: helmen, veiligheidsbrillen zijn nodig om eerst jezelf goed te beschermen in de uitoefening van je werk voordat je je werk kunt doen.”

Diverse partijen die bij de ambulancezorg betrokken zijn zeggen tegen BNR zich bewust te zijn van het risico dat terreur ook Nederland kan treffen. Daar zijn ook op hoofdlijnen afspraken over gemaakt, maar in de uitwerking is er nog een hoop onduidelijkheid.

Op hoofdlijnen zijn er overigens afspraken gemaakt, maar in de uitwerking is er volgens de bonden nog veel onduidelijk. Dat komt onder meer doordat de ambulancezorg op regionaal niveau is geregeld.

Onduidelijkheid

De meeste terreurmaatregelen worden dan ook op regionaal niveau genomen, wat volgens FNV Ambulancezorg onduidelijkheid schept. „Je kunt ertegen aanlopen dat twee regio’s verschillende inzetten en coördinatie hebben. Dat moet je niet hebben bij een terreurdaad”, aldus Seifert.

Volgens de bonden maakt het personeel zich zorgen, omdat landelijke protocollen nog steeds op zich laten wachten.

Collega-vakbond CNV deelt de zorgen. Ook uit een regionale ondernemingsraad klinkt dit geluid. CNV en FNV willen de afspraken over terreur daarom ook op cao-niveau gaan regelen. Het gaat immers ook om arbeidsomstandigheden van ambulancepersoneel.

Agenderen

Seifert: „Wij hebben dit in juni aangekaart, ook al eerder. Wij hebben van onze leden vernomen dat zij zich zorgen maken over: hoe moeten wij handelen bij een terreuraanslag? Wij zullen dat bij de komende cao weer agenderen.”

Ambulancezorg Nederland wijst erop dat er niet zo lang geleden landelijke afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met terreur. Er wordt volgens de organisatie gewerkt aan de uitvoering op detailniveau. Dat ligt „op schema.”