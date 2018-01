Ambulancepersoneel toch in actie

Het ambulancepersoneel gaat toch actievoeren. De in november opgeschorte acties gaan „binnenkort alsnog door”, aldus de FNV. Waar en wanneer, moet nog worden vastgesteld.

Eind vorig jaar kwam er 19,5 miljoen euro extra tegen personeelstekorten en hoge werkdruk. Overleg met de werkgevers over de besteding van 13,5 miljoen daarvan is nu vastgelopen, meldt de FNV. „Wij willen dat elke werknemer in 2018 een minimale extra toelage van 1500 euro krijgt. Ambulancemedewerkers werken al jaren op de top van hun kunnen en verdienen deze extra waardering, mede omdat zij minder krijgen dan collegae elders in de zorg. De werkgevers willen het geld echter niet aan deze loonkosten besteden, maar gebruiken om hun financiën te versterken”, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Een besluit over de actie valt nog deze week, zo is de verwachting.