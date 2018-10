Ambulancepersoneel schort acties op

De voor dinsdag en woensdag aangekondigde werkonderbrekingen in de ambulancezorg in Rotterdam en Leiden worden opgeschort. Werkgever Ambulancezorg Nederland wil volgens vakbond FNV verder praten over een cao.

Woensdag gaan de partijen om de tafel om te praten over de werkdruk en het loon voor het ambulancepersoneel, aldus de bond. Ook de stiptheidsacties die in elf regio’s zouden worden gehouden, worden vooralsnog niet uitgevoerd.

Ambulancemedewerkers zouden in Rotterdam en Leiden al ingepland ziekenvervoer laten vervallen en alleen bij spoedgevallen uitrukken.