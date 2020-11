Ambulancemedewerkers bedreigd en korte tijd vastgehouden

Twee ambulancemedewerkers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Broek op Langedijk (Noord-Holland) met messen bedreigd en korte tijd gegijzeld. De twee kwamen af op een onwelwording in een woning. De 33-jarige bewoner gaf aanvankelijk aan dat hij verdovende middelen had gebruikt en zich niet lekker voelde.

Kort daarop begon de man zich agressief te gedragen en bedreigde de ambulancemedewerkers met messen. Ook hield hij ze vast in zijn huis, onder bedreiging van die messen.

De politie heeft de man uiteindelijk aangehouden en naar het politiebureau gebracht.