Ambtsgebed verleden tijd in raad Kapelle

Met acht stemmen voor en zes tegen ging de gemeenteraad van Kapelle dinsdagavond akkoord met een amendement van D66 om het ambtsgebed te schrappen. SGP-fractievoorzitter Henk Keurhorst zegt de beslissing te betreuren.

Het voorstel was om het ambtsgebed voortaan vóór de officiële opening van de raadsvergadering uit te spreken. Dan kan elk raadslid voor zichzelf uitmaken of hij of zij wil meebidden. D66 diende een amendement in dat beoogde het ambtsgebed te vervangen door een moment van stilte voorafgaand aan de opening. Daarmee stemde een raadsmeerderheid in.

De SGP stemde wel voor het reglement van orde, met de aantekening dat de SGP-fractie het verdwijnen van het ambtsgebed betreurt.

Indiener D66, PvdA, drie VVD’ers en Gemeentebelang stemden voor het amendement, SGP, ChristenUnie, één VVD’er en CDA waren tegen. De VVD-fractie stemde dus verdeeld. Eén liberaal raadslid stemde tegen het amendement maar het zag er aanvankelijk naar uit dat twee VVD’ers zouden tegenstemmen. Omdat een raadslid van Gemeentebelang dat van plan was voor het amendement te stemmen, afwezig was, stemde de tweede liberale opponent uiteindelijk voor het amendement. Was dit niet gebeurd, dan was de stemverhouding 7-7 geweest en hadden de stemmen gestaakt.

Het ambtsgebed blijft voor de SGP een principieel punt, benadrukt Keurhorst. „Het dient tot welzijn van alle burgers en beperkt zich niet alleen tot christenen.”