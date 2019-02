Ambtsgebed vóór hamerslag populair

„Ik open de vergadering!” Die woorden klinken in steeds meer raadszalen ná het uitspreken van een ambtsgebed.

Het gebed voorafgaand aan een vergadering uitspreken blijkt populair. Dit is in steeds meer gemeenten de oplossing om raadsleden die moeite hebben met het ambtsgebed tíjdens een vergadering tegemoet te komen.

Zo besloot de gemeenteraad van Ede in 2015 unaniem om het gebed buiten de raadsvergadering te plaatsen. De lokale VVD wilde het gebed afschaffen, maar ging akkoord met het voorstel van onder meer ChristenUnie en CDA om het alleen te verplaatsen. „Een gebed hoort niet in de vergadering, maar het is ook niet respectvol om gelovigen te dwingen hun geloof thuis te laten”, verwoordde D66 destijds het algemene gevoelen in de raad.

Losweken

Recenter kwam het ambtsgebed in het Zeeuwse Tholen in opspraak. De plaatselijke fractie van PvdA/GroenLinks vond het gebed in strijd met de scheiding van kerk en staat en diende een motie in om het bidden af te schaffen. Om dat te voorkomen, stelden CU en SGP voor om het gebed los te weken van de formele vergadering en een minuut voor aanvang uit te spreken. Daar kon de gehele gemeenteraad zich in vinden. Daarmee is het strikt genomen geen ambtsgebed meer, maar blijft het gebed behouden.

Zeker vijf gemeenteraden besloten de afgelopen vijf jaar hun gebed uit de vergadering te halen en vooraf te bidden. Naast Ede en Tholen gaat het ook om Rijssen-Holten, Kampen en Woudenberg.

In veel gemeenten is het al jaren gebruik om voorafgaand aan een raadsvergadering gezamenlijk te bidden. „Over deze methode is geen discussie”, meldt de griffier van Renswoude, één van de gemeenten waar dit al jaren praktijk is.

Wat is een ambtsgebed?

Een ambtsgebed is een gezamenlijk gebed dat bij aanvang (en soms ook bij sluiting) van een vergadering van de gemeenteraad door de burgemeester wordt uitgesproken. De raadsleden die daar behoefte aan hebben gaan staan tijdens het bidden; degenen die niet willen deelnemen, kunnen blijven zitten.

Een groot deel van de gemeenten heeft de tekst van het gebed vastgelegd in het reglement van orde; bij een enkele gemeente is de formulering aan degene die het gebed uitspreekt.

De vastgelegde gebeden lijken veel op elkaar; ter illustratie het ambtsgebed dat in de gemeenteraad van Lopik wordt uitgesproken:

„Almachtige God! Wij bidden U om Uw zegen bij de volbrenging van de werkzaamheden, welke ons voor deze vergadering zijn opgedragen. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verlevendig in ons een diep besef van onze afhankelijkheid aan U en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente.

Amen.”

Wat is een algemene overweging?

Een algemene overweging wordt door de burgemeester uitgesproken aan het begin van een raadsvergadering. In sommige plaatsen binnen de vergadering; in andere gemeenteraden erbuiten.

Ter illustratie een voorbeeld van de Limburgse gemeente Horst aan de Maas:

„Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging en respect hebben voor elkaars mening.”