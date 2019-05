Ambtsgebed ​Katwijk blijft

Het voorstel van de lokale partij Hart Voor Katwijk (HVK) om het ambtsgebed tijdens de raadsvergadering af te schaffen, is donderdagavond tijdens een raadsvergadering ingetrokken.

HVK stelde voor het gebed te verplaatsen naar een andere ruimte, zodat raadsleden zelf kunnen bepalen of zij daarbij aanwezig willen zijn. Daarnaast vindt de partij dat het ambtsgebed in strijd is met het beginsel van de scheiding van kerk en staat. Volgens HVK spreekt de staat zich uit ten voordele van een bepaalde godsdienstige stroming.

Het college liet door een brief aan de gemeenteraad weten tegen het voorstel te zijn. In deze brief schrijft B en W dat raadsleden „niet verplicht worden aan deze uiting deel te nemen of er actief respect aan te betonen.”

Bedoeling

Het ambtsgebed vormt geen verplichting en strijdt niet met de scheiding van kerk en staat, volgens SGP-raadslid Wim van Duijn. „De bedoeling van de scheiding van kerk en staat is om de staat uit de kerk te houden. Het voorstel heeft daarom geen grond”, aldus Van Duijn. Hij vroeg HVK om het initiatiefvoorstel in te trekken.

HVK keerde op haar schreden terug. Wel beraadt de partij zich over „het niet verplichtende karakter van het ambtsgebed.”

Ook in Kapelle ligt het ambtsgebed onder vuur. D66 kondigde aan in de volgende raadsvergadering hierover een voorstel te doen.