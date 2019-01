Ambtsgebed in Tholen los van vergadering

Het ambtsgebed in Tholen blijft, maar zal voortaan ongeveer een minuut voordat de raadsvergadering wordt geopend, worden uitgesproken, zodat het niet langer onderdeel van de vergadering is.

Raadsleden die daar behoefte aan hebben, kunnen later binnenkomen. De Thoolse gemeenteraad heeft dit donderdagavond unaniem besloten op voorstel van de coalitiepartijen SGP, ChristenUnie en VVD. Die wilden er met het uit de vergadering losweken van het gebed voorkomen dat het wordt afgeschaft.

PvdA/GroenLinks noemde het ambtsgebed in december in strijd met de scheiding van kerk en staat. SGP-fractievoorzitter Cees Verloop is blij dat ook PvdA/GroenLinks instemt met het voorstel.