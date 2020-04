Ambtsdragers, vrijwilligers en echtparen

Onder de personen die een lintje kregen, zijn organisten, vrijwilligers, ambtsdragers en echtparen. De meeste gedecoreerden zetten zich op meerdere manieren in.

P. Schalk uit Veenendaal werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor onder andere zijn inzet als Eerste Kamerlid voor de SGP, het leiden van de RMU en zijn werk in de kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Veenendaal. De christelijke gereformeerde ds. A. van de Weerd uit Nunspeet werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Oud-wethouder en raadslid J. P. Sinke uit Krabbendijke werd benoemd tot ridder. Dat gold ook voor A. T. Hegger uit Utrecht, die zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen de christelijke geestelijke gezondheidszorg.

Meerdere organisten werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder hen zijn A. Bakker (Urk), F. J. Berkhoff (Rijssen), A. Burggraaf (Alblasserdam), L. C. Knape (Numansdorp) en D. van Losser (Rijssen).

Diverse ambtsdragers kregen een koninklijke erkenning toegewezen. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden B. Baan (Molenaarsgraaf) en K. Karels (Veenendaal). Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden M. den Besten (Leerbroek), H. Bokhorst (Harderwijk), G. Born (Sommelsdijk), P. Buter (Urk), M. Don (Goes), F. van Donselaar (Woerden), A. Droogendijk (Barendrecht), J. B. van Duijvenbode (Katwijk), F. M. Elbertsen (Ede), R. de Graaf (Bunschoten), J. S. Hensen (Heinenoord), A. Hoekman (Urk), O. G. A. Honders (Woudenberg), A. van Huuksloot (Bleskensgraaf), A. Jochemsen, (Bennekom), W. Kamp (Grafhorst), C. A. de Keijzer (Dordrecht), L. het Lam (Ameide), L. Mak (Huizen), J. H. ten Napel (Urk), A. K. S. van Nieuwenhuijzen (Heinenoord), B. Rebel (Veenendaal), T. J. Rijneveld (Rotterdam), J. C. van Rooijen (Moerkapelle), P. P. Storm (Heinenoord) en J. P. Tanis (Sliedrecht).

Van de vrijwilligers werden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau P. Moerman (Harskamp), G. Visser-van Lente (Elburg) en J. van der Weerd (Kampen). Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd G. Achterstraat- Balkenende (Lunteren), A. D. Anker (Waddinxveen), H. Bakker (Urk), E. M. Blankesteijn-de Graaf (Nijkerk), A. Blok (Woerden), A. W. den Boer (Zwijndrecht), G. Boogaarts (Oud-Alblas), J. Bos (Lunteren), J. Bosman-Molenaar (Moerkapelle), H. Breedveld (Ede), G. Budding-Heijkamp (Veenendaal), J. J. G. Burger (Woerden), G. Dekker-van Laar (Ede), L. Demmer-van de Kamp (Nijkerk), A. J. Doeze Jager-Steenstra (Andelst), K. Dunnink (Staphorst), J. Geense (Yerseke), P. Gerritsma-ter Veen (Nijkerk), T. Hakvoort (Urk), A. van Halteren (Bunschoten), F. van der Hart (Krimpen aan den IJssel), J. J. van Hattem (Ochten), W. Hazelaar (Beemte-Broekland), G. H. Heldoorn (Kampen), T. C. van Heteren-van den Berg (Urk), C. J. van de Heg-Melis (Nijkerkerveen), N. Holtland-Fransman (IJsselmuiden), R. G. Hootsen-Kleijer (Achterberg), D. A. Janssen (Oostdijk), J. de Jong (Berkenwoude), A. Keuken-de Jongh (Ochten), K. A. Klein (Huizen), C. P. de Koeijer (Yerseke), W. Koers (Emmeloord), H. Korevaar (Langerak), L. Koster-Dijkgraaf (Elspeet), L. Kramer (Urk), K. Kramer-Baars (Wageningen), L. Lagerweij (Wekerom), G. P. Landwaart (Maartensdijk), H. van der Leede-Treur (Geldermalsen), A. Leeuwis (Wijngaarden), M. Linge-Nieuwenhuize (Scherpenzeel), H. S. M. Lukasse-de Witte (Goes), T. Mans (Ridderkerk), J. Mijnders (Barendrecht), L. van Mourik-Kieviet (Veenendaal), M. E. C. van Oost (Hendrik-Ido-Ambacht), P. Neeleman (Ridderkerk), L. L. Nieuwenhuize (Yerseke), J. Pater (Voorthuizen), A. A. van Rinsum (Renswoude), J. Ruigendijk-de Lange (Ede), W. de Ruiter (Elspeet), T. A. Scheurwater (Alblasserdam), J. Schouls (Wageningen), M. L. Sinke (Yerseke), M. Slingerland-Vis (Krimpen aan den IJssel), J. C. van Steenis (Asperen), D. Timmer-Kuijntjes (Nieuwaal), M. D. Uijl (Poortvliet), A. Vermeij (Zegveld), M. de Vries-Romkes (Urk), E. van Wakeren-van Merkestijn (Veenendaal), A. G. van de Weerd (Veenendaal), H. van Werven-van Putten (Wezep) en A. van Wijk-Versteeg (Wijk en Aalburg).