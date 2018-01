‘Ambtenarenstalker’ voor de rechtbank

De 77-jarige Hans H. uit Voorburg moest zich vrijdag verantwoorden voor het veelvuldig versturen van felle e-mails naar lokale politici in zijn woonplaats in 2015 en 2016. In de niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Den Haag eiste zijn advocate meer onderzoek omdat er volgens haar fouten staan in het dossier.

De Voorburger verzette zich in zijn e-mails hevig tegen plannen voor een asielzoekerscentrum in de gemeente. Ook liet hij zich beledigend uit over moslims. Vier gemeenteraadsleden, twee wethouders en de voormalig burgemeester van Leidschendam-Voorburg deden aangifte. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) voelden zij zich angstig en bedreigd.

Het OM vindt dat H. te ver is gegaan en ziet de e-mails onder meer als stalking. In juni 2017 kreeg hij een contactverbod met de desbetreffende politici.

H. gaf tijdens de zitting geen blijk van spijt. Maandag besluit de rechtbank of er meer onderzoek in deze zaak moet komen. Voorlopig staat de inhoudelijke zitting gepland op 26 februari.