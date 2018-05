Ambtenarenstalker krijgt voorwaardelijke straf

Een 77-jarige Voorburger krijgt een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur, omdat hij maandenlang talloze mails heeft gestuurd naar de burgemeester, een aantal wethouders en raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De man protesteerde in de stroom berichten tegen de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente. De ontvangers van de mails vonden de uitvoerige epistels zeer belastend en zeiden dat het lezen ervan hen belemmerde in hun werkzaamheden.

Sommigen van hen voelden zich bedreigd door suggestieve passages in sommige mails. Toen hij in een mail ook hun adressen noemde en die breed verspreidde, deden zeven van hen aangifte.

De man is vrijgesproken van de zwaarste aantijging, beïnvloeding van het democratisch proces door dwang. De rechtbank in Den Haag woog ook de hoge leeftijd van de man mee. Daarom krijgt hij niet de werkstraf van 180 uur en de voorwaardelijke celstraf van twee maanden die de officier van justitie had geëist.