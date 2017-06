Ambtenaren voor rechter voor omkopingsaffaire

Vier defensie- en twee politieambtenaren staan dinsdag in Rotterdam in een regiezitting terecht voor het aannemen van steekpenningen en gunsten. Zij zouden zich als wagenparkbeheerders tussen 2001 en 2011 hebben laten omkopen bij de aanschaf van auto’s voor politie en defensie. Met de overheidscontracten waren honderden miljoenen euro’s gemoeid.

De verdachte ambtenaren zouden kortingen op aanschaf en onderhoud van privéauto’s hebben gekregen. Ook reden sommigen in leaseauto’s voor een vriendenprijs. Verder ontvingen zij winterbanden, tankpassen of werden uitgenodigd voor vakantietrips.

Vijf betrokkenen uit autobranche staan eveneens terecht voor omkoping. Het is de eerste zitting in de zaak die nog niet inhoudelijk wordt behandeld.

Auto-importeur Pon schikte eerder voor 12 miljoen euro, automerken Peugeot en Renault kochten ieder voor 2 miljoen euro strafvervolging af.

Ook minister Henk Kamp (Economische Zaken) raakte onlangs zijdelings betrokken. Hij liet zijn privéauto in 2006 door auto-importeur Pon keuren. Kamp was toen minister van Defensie; hij kreeg twee gratis navigatie-cd’s ter waarde van zo’n 250 euro. Volgens Kamp is er „geen enkele relatie” tussen het omkoopschandaal en zijn auto. Volgens het OM bestaat er geen enkele verdenking tegen Kamp.