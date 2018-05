Ambtenaren onderbreken werk voor meer loon

Rijksambtenaren voeren dinsdag actie voor een nieuwe cao. Die dag onderbreken ongeveer driehonderd medewerkers van de Belastingdienst, de FIOD en de douane in Arnhem hun werk van 10.30 tot 12.00 uur. Dat liet FNV weten. De bonden stelden minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) een ultimatum voor hun looneis van 3,5 procent. Dat verliep maandagochtend om 10.00 uur zonder reactie van Ollongren.

Het ultimatum voor die looneis werd twee weken geleden neergelegd bij de minister, maar volgens de ambtenarenbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF is zij daar niet op ingegaan. De bonden stelden eerder deze week al dat de minister per brief heeft laten weten „dat er een gat zit tussen de financiële mogelijkheden en de eisen die worden gesteld”. Ollongren vindt 3,5 procent in elk geval te veel.

De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren; de komende tijd zullen er meer acties volgen.