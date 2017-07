Ambtenaar geschorst in fraudezaak Waterfront

Een Rotterdamse ambtenaar is per direct geschorst omdat hij mogelijk het ambtsgeheim heeft geschonden in de fraudezaak rond het voormalige poppodium Waterfront aan de Boompjeskade. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de ambtenaar, heeft de gemeente maandag in een brief laten weten.

Rotterdam heeft mogelijk te maken met een omvangrijke fraude van miljoenen euro’s bij de verhuur van en verbouwingsactiviteiten in het voormalige pand van Waterfront. In het voormalig poppodium, dat eigendom is van de gemeente, zouden verbouwingen zijn uitgevoerd en betaald zonder dat daarvoor opdracht was gegeven. Andere klussen werden dubbel gefactureerd, of facturen waren vaak te hoog. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport.

Vorige week trad Leefbaar-wethouder Ronald Schneider al met onmiddellijke ingang af in deze kwestie. Hij zou zich in de gemeenteraad verantwoorden inzake het rapport over de fraude rond het voormalige poppodium, maar vindt dat door de ontstane politieke situatie - de coalitie is de meerderheid in de gemeenteraad kwijt - nu een onmogelijk opgave. „Daarom leg ik mijn functie als wethouder neer”, aldus Schneider vorige week in een toelichting.

Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam hebben eerder al disciplinair ontslag gekregen vanwege hun rol in de vastgoedfraude. De gemeente Rotterdam is in de periode 2010-2015 voor ruim 7 miljoen euro opgelicht door de huurders van het Waterfront-pand.

De Rijksrecherche is momenteel in de laatste fase van het onderzoek. Daarna moet het Openbaar Ministerie besluiten of en zo ja wie er strafrechtelijk wordt vervolgd.